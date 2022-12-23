Новий рік та Різдво: чи чекати українцям на додаткові вихідні — Finance.ua
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Новий рік та Різдво: чи чекати українцям на додаткові вихідні

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Через війну трьох додаткових вихідних на різдвяно-новорічні свята не буде. У період дії воєнного стану в Україні скасовано святкові дні, передбачені Кодексом законів про працю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на закон «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану».
Прийнятий у березні 2022 року закон суттєво змінив трудове законодавство, оскільки під час воєнного стану запроваджуються обмеження конституційних прав і свобод людини та громадянина, передбачених Конституцією.
Законом скасовано усі святкові дні, а також перенесення вихідного дня наступного після святкового чи неробочого. Крім того, не діятиме розпорядження Кабміну «Про перенесення робочих днів у 2022 році».
У мирний час в Україні мало бути три додаткові вихідні на новорічні свята:
  • понеділок, 26 грудня (перенесення вихідного з неділі, 25 грудня, Різдво).
  • понеділок, 2 січня (перенесення вихідного з неділі, 1 грудня, Новий рік).
  • понеділок, 9 січня (перенесення вихідного з суботи, 7 січня, Різдво).
Крім того, Національний банк України визначив регламент роботи Системи електронних платежів (СЕП) та порядок роботи банківської системи України у період завершення 2022 року та на початку 2023 року.
За матеріалами:
РБК-Україна
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