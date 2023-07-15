Новий Renault Scenic став електричним кросовером (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Новий Renault Scenic став електричним кросовером (фото)

Фондовий ринок
22
Новий Renault Scenic став електричним кросовером (фото)
Новий Renault Scenic став електричним кросовером (фото)
Оновлений Renault Scenic, який отримає електричну силову установку, вперше засвітився на випробуваннях. Дизайн новинки сильно відрізнятиметься від знайомого нам мінівена.
Електромобіль отримає футуристичний дизайн без решітки радіатора. Спереду з’явиться роздільна оптика з денними ходовими вогнями трикутної форми.
Нова модель буде заснована на платформі CMF-EV, яка вже знайома за моделлю Renault Megane E-Tech. Електрокар розділить багато елементів силової установки з Nissan Ariya.
Відомо, що новий Renault Scenic буде доступний виключно у п’ятимісному виконанні. Не виключено, що в майбутньому з’явиться семимісний варіант Grand Scenic.
Найдоступніша модифікація може бути оснащена акумулятором місткістю 40 кВт⋅год і матиме запас ходу в 320 км. Топова версія отримає акумулятор на 87 кВт⋅год і зможе проїхати близько 500 км без підзарядки.
Електричний Renault Scenic має надійти в продаж у Європі у 2024 році. Там він конкуруватиме із Volkswagen ID.4.
Каско онлайн на Finance.ua🚙
За матеріалами:
Ampercar
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.