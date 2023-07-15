Новий Renault Scenic став електричним кросовером (фото) — Finance.ua

Новий Renault Scenic став електричним кросовером (фото) 15.07.2023, 01:16 — Фондовий ринок

Новий Renault Scenic став електричним кросовером (фото)

Оновлений Renault Scenic, який отримає електричну силову установку, вперше засвітився на випробуваннях. Дизайн новинки сильно відрізнятиметься від знайомого нам мінівена.

Електромобіль отримає футуристичний дизайн без решітки радіатора. Спереду з’явиться роздільна оптика з денними ходовими вогнями трикутної форми.

Нова модель буде заснована на платформі CMF-EV, яка вже знайома за моделлю Renault Megane E-Tech. Електрокар розділить багато елементів силової установки з Nissan Ariya.

Відомо, що новий Renault Scenic буде доступний виключно у п’ятимісному виконанні. Не виключено, що в майбутньому з’явиться семимісний варіант Grand Scenic.

Найдоступніша модифікація може бути оснащена акумулятором місткістю 40 кВт⋅год і матиме запас ходу в 320 км. Топова версія отримає акумулятор на 87 кВт⋅год і зможе проїхати близько 500 км без підзарядки.

Електричний Renault Scenic має надійти в продаж у Європі у 2024 році. Там він конкуруватиме із Volkswagen ID.4.

Ampercar За матеріалами:

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