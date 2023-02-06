Новий Renault Espace 2023 показали до прем'єри (фото) — Finance.ua

Новий Renault Espace 2023 показали до прем'єри (фото) Сьогодні 23:00 — Фондовий ринок

Новий Renault Espace побудують на базі кросовера Austral та запропонують у семимісцевому виконанні. Кросовер буде доступний у бензинових та гібридних версіях.

В інтернеті з’явилися рендери Renault Espace шостого покоління. Його презентують навесні, і вже підтверджено, що він буде не мінівеном, а кросовером. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Оскільки попит на мінівени падає, а популярність кросоверів зростає, новий Renault Espace змінить формат. У лінійці марки він займе нішу Renault Koleos, який незабаром знімуть із виробництва.

Судячи з рендерів, кросовер Renault Espace мало відрізнятиметься від Austral. У нього такі самі С-подібні фари, широка решітка радіатора та рельєфні боковини. Впізнається авто за подовженим заднім звисом.

Новий Renault Espace буде на 200 мм довшим за Austral (4710 мм), а колісна база додасть 70 мм — до 2737 мм. Це дозволить додати третій ряд сидінь у салоні, а об’єм багажника перевищить 500 л. Віртуальну панель приладів та великий 12-дюймовий тачскрин також запозичили у молодшого брата.

Renault Espace 2023 буде збудовано на платформі CMF-CD. Його оснащуватимуть бензиновими турбомоторами об’ємом 1,3 л (140 і 158 к. с.), а також 200-сильною гібридною установкою.

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