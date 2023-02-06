Новий Renault Espace 2023 показали до прем'єри (фото) — Finance.ua
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Новий Renault Espace 2023 показали до прем'єри (фото)

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Новий Renault Espace побудують на базі кросовера Austral та запропонують у семимісцевому виконанні. Кросовер буде доступний у бензинових та гібридних версіях.
Новий Renault Espace 2023 показали до прем'єри (фото)
В інтернеті з’явилися рендери Renault Espace шостого покоління. Його презентують навесні, і вже підтверджено, що він буде не мінівеном, а кросовером. Про це повідомляє сайт Carscoops.
Оскільки попит на мінівени падає, а популярність кросоверів зростає, новий Renault Espace змінить формат. У лінійці марки він займе нішу Renault Koleos, який незабаром знімуть із виробництва.
Судячи з рендерів, кросовер Renault Espace мало відрізнятиметься від Austral. У нього такі самі С-подібні фари, широка решітка радіатора та рельєфні боковини. Впізнається авто за подовженим заднім звисом.
Новий Renault Espace 2023 показали до прем'єри (фото)
Новий Renault Espace буде на 200 мм довшим за Austral (4710 мм), а колісна база додасть 70 мм — до 2737 мм. Це дозволить додати третій ряд сидінь у салоні, а об’єм багажника перевищить 500 л. Віртуальну панель приладів та великий 12-дюймовий тачскрин також запозичили у молодшого брата.
Renault Espace 2023 буде збудовано на платформі CMF-CD. Його оснащуватимуть бензиновими турбомоторами об’ємом 1,3 л (140 і 158 к. с.), а також 200-сильною гібридною установкою.
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За матеріалами:
Фокус
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