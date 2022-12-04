Новий рекорд: електровантажівка Tesla Semi проїхала понад 800 км з повним навантаженням — Finance.ua

Новий рекорд: електровантажівка Tesla Semi проїхала понад 800 км з повним навантаженням 04.12.2022, 00:09 — Технології&Авто

Новий рекорд: електровантажівка Tesla Semi проїхала понад 800 км з повним навантаженням, Фото: Tesla

Нова Tesla Semi вперше продемонструвала свій запас ходу. Електрична вантажівка змогла подолати понад 800 км, буксуючи завантажений напівпричіп.

Про це у своєму Twitter написав Ілон Маск.

Якщо точніше, то команда випробувачів Tesla проїхала 804,5 км (500 миль) без підзарядки. Автопотяг завантажили по максимуму — його повна маса становила 36,7 тонни (81 000 фунтів).

Фото: Tesla

Такий запас ходу є рекордним серед серійних електричних вантажівок. Для тесту вибрали топову версію Tesla Semi 2023 вартістю $180 000, оснащену чотирма електромоторами.

У базовому варіанті за 150 тисяч доларів електрокар здатний проїхати 480 км без підзарядки. Це також є непоганим показником у сегменті.

Електровантажівка Tesla Semi демонструє не лише рекордний запас ходу, а й чудову динаміку. Вона здатна розігнатися до 100 км/год за 20 секунд із завантаженим напівпричепом і лише за 5 с — без нього.

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