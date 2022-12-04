Новий рекорд: електровантажівка Tesla Semi проїхала понад 800 км з повним навантаженням — Finance.ua
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Новий рекорд: електровантажівка Tesla Semi проїхала понад 800 км з повним навантаженням

Технології&Авто
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Новий рекорд: електровантажівка Tesla Semi проїхала понад 800 км з повним навантаженням
Новий рекорд: електровантажівка Tesla Semi проїхала понад 800 км з повним навантаженням, Фото: Tesla
Нова Tesla Semi вперше продемонструвала свій запас ходу. Електрична вантажівка змогла подолати понад 800 км, буксуючи завантажений напівпричіп.
Про це у своєму Twitter написав Ілон Маск.
Якщо точніше, то команда випробувачів Tesla проїхала 804,5 км (500 миль) без підзарядки. Автопотяг завантажили по максимуму — його повна маса становила 36,7 тонни (81 000 фунтів).
Фото: Tesla
Фото: Tesla
Такий запас ходу є рекордним серед серійних електричних вантажівок. Для тесту вибрали топову версію Tesla Semi 2023 вартістю $180 000, оснащену чотирма електромоторами.
У базовому варіанті за 150 тисяч доларів електрокар здатний проїхати 480 км без підзарядки. Це також є непоганим показником у сегменті.
Електровантажівка Tesla Semi демонструє не лише рекордний запас ходу, а й чудову динаміку. Вона здатна розігнатися до 100 км/год за 20 секунд із завантаженим напівпричепом і лише за 5 с — без нього.
За матеріалами:
Фокус
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