Новий павербанк Xiaomi здатний заряджати ноутбук та смартфон одночасно — Finance.ua
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Новий павербанк Xiaomi здатний заряджати ноутбук та смартфон одночасно

Фондовий ринок
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Новий павербанк Xiaomi здатний заряджати ноутбук та смартфон одночасно
Новий павербанк Xiaomi здатний заряджати ноутбук та смартфон одночасно
Xiaomi випустила надпотужний павербанк 165 Вт на 10 000 мАг. Пристрій здатний заряджати не тільки смартфони та планшети, але й сучасні ноутбуки.
Зовнішній акумулятор має вбудований короткий кабель USB-C, щоб постійно не шукати цей аксесуар. Також батарея має кольоровий дисплей який відображає стан заряджання та самого пристрою, гарний шанс побачити, на що справді здатний смартфон. Павербанк отримав елегантний сучасний дизайн, він дещо товстий, але неширокий.
Автономний зарядний пристрій офіційно підтримує смартфони Xiaomi з потужністю заряджання до 120 Вт, одночасно здатний заряджати додатковий пристрій потужністю 45 Вт. Щоб повністю зарядити Xiaomi 14 Pro, потрібно лише 19 хвилин. Сам банк може заряджатися потужністю до 90 Вт та отримує 55% заряду всього за 15 хвилин.
Серед підтримуваних пристроїв окрім Xiaomi багато інших смартфонів, включно з Apple iPhone, оснащених роз’ємом USB-C. Також у списку підтримки планшети, включно з iPad 9 та iPad Air, і ноутбуки, серед яких MacBook Pro та Air. Підтримується багато стандартів заряджання — PD 3.0, PPS, QC 3.0 та інші.
За матеріалами:
ITC.ua
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