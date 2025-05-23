Новий Lexus ES презентували в Європі (фото) — Finance.ua
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Новий Lexus ES презентували в Європі (фото)

Технології&Авто
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Новий Lexus ES презентували в Європі (фото)
Новий Lexus ES презентували в Європі (фото)
Новий Lexus ES презентували в Європі. Великий преміальний седан кардинально змінився і тепер доступний виключно в гібридних та електричних версіях.
Подробиці японського суперника Audi A6 і Volvo S90 розкрили на офіційному сайті Lexus.

Дизайн Lexus ES 2026

Седан Lexus ES кардинально змінився і зовні нічим не схожий на попередника. У дизайні тепер переважають грані, а силует став стрімкішим — із вираженим «носом», клиноподібною віконною лінією, вигнутим дахом та загостреною задньою частиною. Також привертають до себе увагу вузькі стріловидні фари, втоплені дверні ручки та ліхтарі на всю ширину кузова.
Новий Lexus ES презентували в Європі (фото)
Новий Lexus ES восьмого покоління зберіг платформу TNGA-K, проте суттєво більший за попередника.

Розміри Lexus ES 2026:

  • довжина — 5140 мм;
  • ширина — 1920 мм;
  • висота — 1555 мм;
  • колісна база — 2950 мм.
Новий Lexus ES презентували в Європі (фото)

Салон Lexus ES 2026

У салоні встановили 12,3-дюймовий віртуальний щиток приладів та 14-дюймовий центральний тачскрін. Седан отримав мініатюрний джойстик КПП та сенсорні кнопки, а передні сидіння розділені високим тунелем.
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Седан Lexus ES 2026 став просторішим, а за доплату задні крісла можна доповнити електроприводом та висувними підставками для відпочинку ніг. Також серед опцій є тризонний клімат-контроль та акустика Mark Levinson із 17 динаміками.
Новий Lexus ES презентували в Європі (фото)

Характеристики

Модель випускатимуть виключно в електрифікованих варіантах. На європейському ринку запропонують чотири версії.
Обидва гібриди Lexus ES є 2,5-літровими — потужністю 204 та 247 к. с. Розгін до 100 км/год займає 7,5−8,2 с.
Новий Lexus ES презентували в Європі (фото)
Електромобіль Lexus ES доступний у передньопривідному 224-сильному (ES 350e) та повнопривідному 343-сильному (ES 500e) виконанні. У першому випадку спринт до сотні займає 8,2 с, а у другому — 5,7 с.
Батарея ємністю 77 кВт∙год забезпечує запас ходу до 530 км у передньопривідній версії. Швидка її зарядка на 80% займає 30 хвилин.
За матеріалами:
Фокус
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