Новий комісар ЄС з енергетики прискорить відмову від російського газу — Finance.ua
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Новий комісар ЄС з енергетики прискорить відмову від російського газу

Енергетика
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Європейський Союз має прискорити процес відмови від використання російського викопного палива, який запланований на 2027 рік. Нині частка російського газу становить 18%.
Про це заявив Кандидат у комісари ЄС з енергетики Дан Йоргенсен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
«У перші 100 днів я представлю план, як прискорити припинення нашої залежності від російського газу до 2027 року», — сказав він під час слухань у Європарламенті.
Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн доручила Йоргенсену знизити ціни на енергоносії, щоб спробувати відновити промислову конкурентоспроможність Європи, декарбонізувати економіку і покласти край імпорту енергоносіїв, що залишився з росії в ЄС.
Очікується, що його затвердження на новій посаді відбудеться найближчими тижнями.
«У нас дійсно є проблема, наша промисловість страждає. Вони платять за енергію в два-три рази більше, ніж у США та Китаї… прості люди важко оплачують свої рахунки», — сказав Йоргенсен, додавши, що це багато в чому пов’язано з війною росії проти України
Він заявив, що ЄС необхідно активніше використовувати поновлювані джерела енергії, що вимагатиме розширення мереж, прискорення цифровізації та впровадження нових технологій зберігання, а також прискорення процесу видачі дозволів.
Йоргенсен також зазначив, що ядерна енергетика має вирішальне значення для сприяння декарбонізації.
Розширення ядерної енергетики стало предметом розбіжностей у блоці, оскільки існують два протиборчі табори: один із них виступає за це і підтримується Францією, а інший очолюється Німеччиною.
За матеріалами:
РБК-Україна
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