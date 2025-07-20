Новий Hyundai Palisade суттєво змінився та подорожчав (фото) — Finance.ua
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Новий Hyundai Palisade суттєво змінився та подорожчав (фото)

Технології&Авто
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Новий Hyundai Palisade суттєво змінився та подорожчав (фото)
Новий Hyundai Palisade суттєво змінився та подорожчав (фото)
Hyundai оголосив перелік комплектацій Palisade 2026 року, вартість якого в США починається від 38 935 доларів. Це на $1735 більше, ніж коштувала попередня версія позашляховика. Водночас за новий Palisade Hybrid просять від 43 660 доларів.
Про це пише Carscoops.
Початковою моделлю в лінійці кросовера є Palisade SE з глянцевою чорною та хромованою решіткою радіатора, обрамленою світлодіодними фарами.
Покупці також знайдуть акустичне лобове скло, ламіноване переднє бічне скло та 18-дюймові легкосплавні диски.
Новий Hyundai Palisade суттєво змінився та подорожчав (фото)
Ця версія має восьмимісний салон з 4,2-дюймовою цифровою панеллю приладів та 12,3-дюймовим дисплеєм мультимедіа з Android Auto та Apple CarPlay.
Серед інших особливостей — шкіряне кермо та тризонний автоматичний клімат-контроль.
Новий Hyundai Palisade суттєво змінився та подорожчав (фото)
Також список оснащення включає низку систем допомоги водієві:
  • інтелектуальний круїз-контроль;
  • систему допомоги при русі на шосе та запобігання лобовим зіткненням;
  • функцію попередження про зіткнення в сліпих зонах;
  • систему запобігання зіткненням з перехресним рухом позаду та попередження про дистанцію під час паркування;
  • систему допомоги при безпечному виїзді;
  • систему утримання смуги руху / слідування за смугою руху та інтелектуальну систему обмеження швидкості.
Вища комплектація SEL коштує від 41 440 доларів США та має вишуканіший екстер’єр з електроприводом дверей багажника, сріблястими рейлінгами на даху та дзеркалами з інтегрованими поворотниками.
Новий Hyundai Palisade суттєво змінився та подорожчав (фото)
У салоні додається 12,3-дюймова цифрова панель приладів, бездротовий зарядний пристрій, дзеркало заднього виду з затемненням, капітанські крісла другого ряду та підігрів передніх сидінь, а також обробка шкірою.
Новий Hyundai Palisade суттєво змінився та подорожчав (фото)
Ця комплектація також пропонує варіанти Convenience та Premium.
Перший має люк на даху, електричне регулювання пасажирського сидіння та технологію цифрового ключа.
SEL Premium є більш розкішним, оскільки має підігрів керма, а також підігрів та вентиляцію першого та другого рядів сидінь, HomeLink, монітор кругового огляду та монітор сліпих зон.
Новий Hyundai Palisade суттєво змінився та подорожчав (фото)
Palisade Limited вартістю 49 270 доларів базується на SEL Premium та має більші 20-дюймові колеса, глянцево-чорні акценти та двосекційний люк на даху.
Покупці також знайдуть шкіряні сидіння, третій ряд з підігрівом та електроприводом складання, преміальну аудіосистему Bose з 14 динаміками, розетку на 115 В та більш вишукана обшивка стелі.
Новий Hyundai Palisade суттєво змінився та подорожчав (фото)
Palisade Calligraphy за $54 060 має 21-дюймові колеса, унікальну решітку радіатора та облицювання кольору кузова. Особливі штрихи продовжуються всередині: сидіння зі шкіри Nappa, замшева оббивка стелі та оздоблення під дерево.
До них додаються ергономічне водійське сидіння з рухомим механізмом, вбудована відеореєстратор та чотирипозиційні сидіння другого ряду з електроприводом та режимом релаксації, разом з просунутими системами допомоги водієві та 12-дюймовим проєкційним дисплеєм.
Наостанок, покупцям також доступна версія XRT PRO, яка стандартно постачається з повним приводом й вартує від 49 370 доларів.
Новий Hyundai Palisade суттєво змінився та подорожчав (фото)
Вона має унікальні бампери, чорні акценти, електронний диференціал та інші позашляхові акценти. Усі вищезгадані моделі оснащені 3,5-літровим двигуном V6, який розвиває 291 к.с. й 352 Нм крутного моменту.
Двигун працює в парі з восьмиступеневою АКПП. Окрім стандартної бензинової версії, позашляховик доступний у гібридному виконанні.
Новий Hyundai Palisade суттєво змінився та подорожчав (фото)
Palisade Hybrid коштує від 43 660 доларів й оснащена 2,5-літровим чотирициліндровим двигуном з турбонаддувом, літій-іонним акумулятором ємністю 1,65 кВт-год, шестиступеневою автоматичною коробкою передач та двома електродвигунами загальною потужністю 334 к.с. й 459 Нм крутного моменту.
Гібрид доступний у комплектаціях SEL, SEL Premium, Limited та Calligraphy.
За матеріалами:
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