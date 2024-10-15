Новий Fiat 500e виявився найдешевшим автомобілем на ринку, але є нюанси — Finance.ua

Новий Fiat 500e виявився найдешевшим автомобілем на ринку, але є нюанси Сьогодні 04:48 — Фондовий ринок

Новий Fiat 500e виявився найдешевшим автомобілем на ринку, але є нюанси

2024-й для Stellantis виявився невдалим: автомобілі всіх марок, що йому належать, продаються вкрай погано на американському ринку. Але концерн уже почав вживати заходів для залучення клієнтів. На користь цього свідчить нова програма, яка розповсюджується на Fiat 500e 2024 року. Італійський хетчбек зараз став найбільш доступним автомобілем у США.

Причому він виявився дешевшим за Nissan Versa. І це за умови, що японська модель з недавнього часу є найдоступнішим автомобілем на американському ринку. Але заявлена ​​різниця обумовлена ​​спеціальною програмою кредитування, запущеною щодо Fiat 500e.

На даний момент щомісячний платіж за італійську модель складає трохи більше 8 тисяч гривень. Ще нещодавно цей показник становив 13 000 гривень. Водночас виробник знизив суму початкового платежу майже вдвічі.

Згідно з раніше опублікованою інформацією, компанія Fiat протягом дев’яти місяців 2024 року продала на американському ринку всього 316 автомобілів. Цей результат уже назвали катастрофічним. Тому не дивно, що компанія запропонувала такі вигідні умови для покупки.

Stellantis втрачає свої позиції на американському ринку. Навіть окремі моделі Jeep стали продаватися гірше, ніж раніше. Лише гібридний Cherokee та пікапи RAM забезпечують гарний прибуток.

Купуйте поліс Зеленої картки онлайн, щоб не переплачувати на кордоні.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.