Новий електричний мінівен Volkswagen ID.Buzz отримав стильний тюнінг — Finance.ua
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Новий електричний мінівен Volkswagen ID.Buzz отримав стильний тюнінг

Технології&Авто
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Новий електричний мінівен Volkswagen ID.Buzz отримав стильний тюнінг
Новий електричний мінівен Volkswagen ID.Buzz отримав стильний тюнінг, Фото: Prior Design
Електричний мінівен Volkswagen ID.Buzz лише влітку 2022 року надійшов у виробництво, але в ательє Prior Design вже підготували для нього пакет.
Подробиці тюнери розповіли на своєму YouTube каналі.
У Prior Design вирішили не дуже сильно змінювати дизайн стандартного Volkswagen ID.Buzz, оскільки мінівен вже виглядає досить стильно. Натомість тюнери вирішили доопрацювати деякі деталі дизайну.
Щоб мінівен виглядав ще неймовірніше, на нього встановили білі колісні диски Rotiform. Підвіску електромобіля зробили нижче.
Фальшиву решітку радіатора пофарбували в темно-сірий колір, як і верхню частину авто. Попереду встановлений невеликий спліттер.
З боків мінівена з’явилися нові бічні спідниці, а позаду новий дифузор. Над кришкою багажника розмістили маленький спойлер.
Volkswagen зараз продає дві версії ID. Buzz. У Німеччині мінівен можна купити за ціною від 59 000 доларів. Він оснащується електромотором потужністю 204 к. с. та батареєю на 77 кВт/г. Запас ходу електромобіля становить 418 км на одному заряді.
За матеріалами:
Фокус
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