Новий електричний Mercedes навчився самостійно паркуватися (відео) — Finance.ua
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Новий електричний Mercedes навчився самостійно паркуватися (відео)

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Новий електричний Mercedes навчився самостійно паркуватися (відео)
Новий електричний Mercedes навчився самостійно паркуватися (відео)
Електромобіль Mercedes-Benz EQE отримав нову опцію — систему Intelligent Park Pilot, яка дозволяє паркуватися повністю автоматичному режимі. Mercedes-Benz EQE може переміщатися паркінгом на автопілоті і самостійно займати заздалегідь обране місце для паркування.
Від водія Mercedes EQE потрібно вибрати місце на паркінгу за допомогою спеціальної програми Mercedes me App. Потім необхідно висадити пасажирів перед в'їздом на стоянку та активувати автопілот.
Після цього можна залишити авто — далі воно саме доїде до паркомісця і займе його.
За матеріалами:
Ampercar
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