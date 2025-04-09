Новий Duster представлений в екстремальній версії — Finance.ua

Новий Duster представлений в екстремальній версії Сьогодні 20:33 — Технології&Авто

Новий Duster представлений в екстремальній версії

Популярний бюджетний кросовер Dacia Duster отримав нову спеціалізовану модифікацію — Redust Offroad, яку створено спеціально для серйозного бездоріжжя. Модель презентовано у Німеччині, де її розробкою займалося тюнінг-ательє Carpoint, добре знане по попередніх експедиційних версіях Duster.

За основу взято новий Duster 2025 у комплектації Extreme, на базі якого побудували варіант із поліпшеними можливостями для їзди поза асфальтом. Головними особливостями версії Redust Offroad стали збільшений кліренс, посилений захист кузова та позашляхова гума.

Кліренс зріс до 237 мм (+20 мм до стандарту), що значно покращує геометричну прохідність. Установлено шини General Grabber A/T розміром 235/65 R16, а також розширювачі арок і нові бризковики для захисту кузова від бруду.

Duster також отримав:

сталеві захисні дуги спереду та ззаду;

бокові підніжки для зручності посадки;

декоративні сітки на задніх вікнах;

виносний повітрозабірник на капоті;

багажник на даху з додатковими LED-фарами.

Таке оснащення не лише змінює вигляд кросовера, але й готує його до подорожей у складних умовах — від гірських стежок до сільських трас без покриття. Під капотом Redust Offroad працює перевірений 1,2-літровий бензиновий турбомотор потужністю 130 к.с., поєднаний із 6-ступеневою механічною коробкою передач. Саме ця версія агрегату доступна з повним приводом, що є критично важливим для їзди бездоріжжям.

Вартість модифікації — від 44 290 євро (1 890 000 грн). І це не межа: у минулому Carpoint презентував ще більш екстремальну версію Duster вартістю 53 000 євро.

Незважаючи на позашляхове спрямування, Redust Offroad зберіг багату комплектацію: камера заднього виду, клімат-контроль, датчики дощу та світла — все це залишається на місці, що дозволяє поєднати функціональність і зручність у повсякденному використанні.

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Ampercar За матеріалами:

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