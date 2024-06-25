Новий Bugatti Tourbillon отримав унікальну панель приладів, як швейцарський годинник (фото) — Finance.ua

Новий Bugatti Tourbillon отримав унікальну панель приладів, як швейцарський годинник (фото) 25.06.2024, 01:01 — Технології&Авто

Новий Bugatti Tourbillon отримав унікальну панель приладів, як швейцарський годинник (фото)

Новий гіперкар Bugatti отримав панель приладів, що нагадує знамениті швейцарські хронометри. В ній понад 600 деталей, а вага менше 700 г.

На центральному циферблаті розташовані спідометр та індикатор обертів, внизу розташувався невеликий цифровий дисплей, який показує швидкість та вибрану передачу. Зліва розташовані покажчики температури, рівня палива і заряду акумулятора. На правому циферблаті відображається потужність 8,3-літрового гібридного двигуна V16 потужністю 1800 к.с.

Для кращого огляду приладів Bugatti оснастила кермо фіксованою маточкою. Спиці зверху та знизу рульового колеса розташовані вище за комбінацію приладів і не заважають огляду.

Як інкрустацію в приладах використані рубіни та сапфіри. Вся конструкція виготовлена ​​з допусками від 5 до 50 мікронів.

До речі, обрати обов’язкове страхування автоцивільної відповідальності можна прямо на Finance.ua.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.