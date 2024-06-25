Новий Bugatti Tourbillon отримав унікальну панель приладів, як швейцарський годинник (фото) — Finance.ua
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Новий Bugatti Tourbillon отримав унікальну панель приладів, як швейцарський годинник (фото)

Технології&Авто
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Новий Bugatti Tourbillon отримав унікальну панель приладів, як швейцарський годинник (фото)
Новий Bugatti Tourbillon отримав унікальну панель приладів, як швейцарський годинник (фото)
Новий гіперкар Bugatti отримав панель приладів, що нагадує знамениті швейцарські хронометри. В ній понад 600 деталей, а вага менше 700 г.
Новий Bugatti Tourbillon отримав унікальну панель приладів, як швейцарський годинник (фото)
На центральному циферблаті розташовані спідометр та індикатор обертів, внизу розташувався невеликий цифровий дисплей, який показує швидкість та вибрану передачу. Зліва розташовані покажчики температури, рівня палива і заряду акумулятора. На правому циферблаті відображається потужність 8,3-літрового гібридного двигуна V16 потужністю 1800 к.с.
Новий Bugatti Tourbillon отримав унікальну панель приладів, як швейцарський годинник (фото)
Для кращого огляду приладів Bugatti оснастила кермо фіксованою маточкою. Спиці зверху та знизу рульового колеса розташовані вище за комбінацію приладів і не заважають огляду.
Новий Bugatti Tourbillon отримав унікальну панель приладів, як швейцарський годинник (фото)
Як інкрустацію в приладах використані рубіни та сапфіри. Вся конструкція виготовлена ​​з допусками від 5 до 50 мікронів.
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За матеріалами:
newsyou.info
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