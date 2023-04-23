Нові правила перетину кордону з домашнім улюбленцем, що діють з 27 березня - список документів — Finance.ua
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Нові правила перетину кордону з домашнім улюбленцем, що діють з 27 березня - список документів

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Нові правила перетину кордону з домашнім улюбленцем, що діють з 27 березня - список документів
Нові правила перетину кордону з домашнім улюбленцем, що діють з 27 березня - список документів
З 27 березня 2023 року Польща скасувала спрощені правила перетину кордону з тваринами. До цього заїхати в Польщу можна було лише з чипом у тварини, дійсним щепленням проти сказу та з дійсним ветеринарним паспортом європейського зразка.
Тепер для перетину польського кордону необхідні наступні документи:
  • Документ про наявність мікрочипу у тварини;
  • Дійсне щеплення проти сказу;
  • Ветеринарний паспорт європейського зразка;
  • Сертифікат здоров’я;
  • Довідка про тестування на антитіла проти сказу (титри);
  • Свідоцтво ВЕТ-1 або ВЕТ-1 (СНД);
Міжнародний сертифікат. Видається безкоштовно на кордоні у спеціальному ветеринарному пункті. Саме для його отримання й потрібно свідоцтво ВЕТ-1.
Чек-лист підготовки до перетину кордону з домашнім улюбленцем:
  • Почати підготовку необхідно за декілька місяців до від’їзду;
  • Дізнатися, які правила ввозу тварин діють в країні, до якої ви збираєтесь їхати. Ознайомитися з цим можна на офіційному вебпорталі Держпродспоживслужби у розділі «Вимоги до некомерційного переміщення» — в деяких країнах все ще діє спрощений режим ввозу тварин;
  • Зробити ветеринарний паспорт з наявністю усіх планових щеплень, інформацією про чипування, фотографією тварини у віці 12 місяців та інформацією про обробку проти паразитів;
У ветеринарній клініці зробити чипування та щеплення проти сказу. Важливо, щоб ідентифікація тварин була зроблена раніше, ніж вакцинація проти сказу.
Щонайменше через 30 днів після щеплення здати кров для дослідження на титр антирабічних антитіл. Це треба зробити завчасно — за 3 місяці до поїздки за кордон.
Здійснити протипаразитарні обробки і отримати ветеринарне свідоцтво Ф-1 у державній лікарні ветеринарної медицини, яке діє протягом 72 годин.
Ознайомитися з правилами перевезення тварини у літаку (якщо плануєте ним скористатись), перевірити відповідність спеціальної переноски для тварини. Важливо дізнатись саме в тієї авіакомпанії, якою збираєтесь летіти.

Медичне (туристичне) страхування за кордон😷

За матеріалами:
Finance.ua
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