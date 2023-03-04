Нові фото інтер'єру Tesla Cybertruck — Finance.ua

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Нові фото інтер'єру Tesla Cybertruck

Технології&Авто
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Нові фото інтер'єру Tesla Cybertruck
Нові фото інтер'єру Tesla Cybertruck
На Дні інвесторів уперше показали передсерійну версію електричного пікапа Tesla Cybertruck. Його інтер’єр вийшов незвичайним і мінімалістичним.
Про це повідомили на сайті Autoevolution.
Tesla Cybertruck досягла стадії бета-виробництва, і генеральний директор бренду Ілон Маск схвалив остаточний дизайн пікапа. Він лише трохи відрізняється від концепту, показаного кілька років тому.
Інтер’єр Tesla Cybertruck довго залишався загадкою, але тепер з’явилася можливість розглянути його краще. Помітно, що рульове колесо набуло незвичайної прямокутної форми. Від фізичних клавіш відмовилися повністю.
Фото: twitter.com/MatthewDR
Фото: twitter.com/MatthewDR
У центрі салону встановлено величезний дисплей. Саме на ньому буде розміщена панель приладів і управління інформаційно-розважальною системою.
Попереду також є центральна консоль із кількома відсіками для зберігання. Раніше на цьому місці розташовувалося третє переднє сидіння, але його вирішили позбутися.
Задні сидіння можна скласти. Так ви отримаєте більше місця для перевезення великогабаритних предметів усередині.
Фото: twitter.com/MatthewDR
Фото: twitter.com/MatthewDR
Багато очевидців відзначили високу якість складання інтер’єру. Це дивно, оскільки на Дні інвесторів було показано прототип пікапа, а не його серійну версію.

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