Нові автомобілі, які купували гірше, ніж очікувалося — Finance.ua

Нові автомобілі, які купували гірше, ніж очікувалося Сьогодні 22:28 — Технології&Авто

Нові автомобілі, які купували гірше, ніж очікувалося

Торік на ринку нових авто продаж деяких моделей не перевищував і 50 од. Причому деякі з них мають прийнятні ціни, а також комплектації та характеристики.

Ресурс Auto.ria зробив добірку легковиків, які купували гірше, ніж очікувалося.

До списку не потрапили дефіцитні авто, які з’являлися на ринку, але розліталися протягом місяця.

Добірка авто, які продавалися гірше за більшість аналогічних моделей інших брендів, така:

Fiat Tipo — 49 одиниць (ціна від 629 900 грн);

Citroen C3 Aircross — 46 одиниць (від 848 920 грн);

SEAT Arona — 15 одиниць (від 859 860 грн);

Toyota Yaris — 50 одиниць (від 923 150 грн);

Volkswagen ID.3 — 28 од. (від 1,09 млн грн);

BMW X1 — 29 одиниць (від 1,17 млн грн);

Subaru XV — 24 од. (від 1,18 млн грн);

Ford Puma — 19 од. (від 1,27 млн грн);

SEAT Tarraco — 7 од. (від 1,69 млн грн);

Lexus UX — 18 одиниць (від 1,71 млн грн);

Volkswagen Arteon — 34 од. (від 1,86 млн грн);

Alfa Romeo Stelvio — 22 од. (від 1,98 млн грн).

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