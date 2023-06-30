«Нова пошта» відкрила відділення в Берліні: вартість доставки — Finance.ua
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«Нова пошта» відкрила відділення в Берліні: вартість доставки

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«Нова пошта» відкрила відділення в Берліні: вартість доставки
«Нова пошта» відкрила відділення в Берліні: вартість доставки
Українська логістична компанія «Нова пошта» відкрила своє перше відділення у Берліні.
Німеччина стала п’ятою країною ЄС, де з‘явились відділення Nova Post. До кінця року компанія також планує відкрити відділення у Гамбурзі, Франкфурті на Майні, Мюнхені та Кельні
«Ми і надалі плануємо виходити на нові ринки та розвивати мережу в тих країнах, де вже присутні, адже прагнемо логістично звʼязати Україну зі світом, а вже згодом зв’язати й усі країни між собою. Розвиток міжнародної торгівлі зараз для українців надважливий. Бо чим щільніша та швидша буде торгівля між українським та німецьким бізнесами, тим краще розвиватиметься наша економіка», — прокоментував співвласник «Нової пошти» Володимир Поперешнюк.

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У Берліні відділення Nova Post працює за адресою Charlottenstraße 79/80, 10 117.
У ньому приватні клієнти та бізнеси зможуть отримувати та відправляти посилки до 100 кг. Відділення відкрите з понеділка по суботу.
Доставка — від 5 днів.
Вартість доставки з України в Німеччину:
  • посилки до 1 кг — 250 грн
  • посилки до 2 кг — 400 грн
  • посилки до 10 кг — 600 грн
  • посилки до 30 кг — 1200 грн
Nova Post вже працює в Польщі, Молдові, Чехії, Румунії, а також країнах Балтії.
За матеріалами:
Finance.ua
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