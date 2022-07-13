«Нова пошта» тестує систему цифрових адрес: що це таке — Finance.ua

«Нова пошта» тестує систему цифрових адрес: що це таке Вчора 09:45 — Особисті фінанси

«Нова пошта» тестує систему цифрових адрес: що це таке

Клієнти Нової пошти зможуть оформлювати посилки, відправляючи їх на цифрову адресу без використання назви населених пунктів, вулиць та номерів будинків.

Про це повідомляє пресслужба Нової пошти.

«Щоб уникнути проблем, пов’язаних з однаковими назвами міст, вулиць, тощо та щоб зробити процес оформлення відправлень вдвічі швидшим, Нова пошта розробила власну систему цифрових адрес, яку наразі тестує», — сказано в повідомленні.

novaposhta.ua

Цифрова адреса — це унікальний номер, який надається кожному відділенню та поштомату Нової пошти. Він складається із спеціального коду населеного пункту та номера відділення або поштомата у ньому. Цифрова адреса застосовується виключно для відділень та поштоматів Нової пошти в межах України.

Де знайти цифрову адресу відділення або поштомату:

на сайті у розділі Відділення обрати потрібне вам відділення/поштомату;

у мобільному додатку у розділі Відділення та поштомати обрати потрібне відділення/поштомат.

novaposhta.ua

Для роботи з системою цифрових адрес потрібно оновити застосунок Нової пошти на смартфоні.

Нова пошта називає такі переваги цифрової адреси:

не потрібно вказувати оператору назву населеного пункту, номер відділення та його адресу — достатньо назвати цифрову адресу;

більше не буде плутанин із однаковими назвами населених пунктів під час оформлення відправлення;

швидше оформлення відправлення у відділенні, мобільному додатку чи бізнес-кабінеті;

посилка транспортується одразу за правильною адресою та без помилок.

novaposhta.ua

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