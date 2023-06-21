Нова Dacia Sandero стане найдешевшим електромобілем у Європі — Finance.ua

Нова Dacia Sandero стане найдешевшим електромобілем у Європі Сьогодні 05:33 — Технології&Авто

Нова Dacia Sandero стане найдешевшим електромобілем у Європі, Фото: Dacia

Dacia Sandero наступного покоління стане найдешевшим повнорозмірним електромобілем у Європі. Також модель може зберегти версії з бензиновим двигуном.

Про це розповіли на сайті Autocar.

Генеральний директор Dacia Денис Ле Вот заявив, що новий хетчбек Sandero з’явиться у 2027 чи 2028 році. Модель наступного покоління може стати ще дешевшою задяки скороченню деяких витрат.

Денис Ле Вот наголосив, що електрична версія Dacia Sandero не отримає швидку зарядку та акумулятор великої місткості. Натомість бренд зосередиться на тому, щоб зробити модель якомога доступнішою.

Всі нові автомобілі Dacia, включаючи кросовер Duster наступного покоління, будуть засновані на платформі CMF-B. Електромобілі збудують на спорідненій архітектурі CMF-BEV.

З чуток, електрична Dacia Sandero зможе проїхати близько 225 км на одному заряді. На автомобіль встановлюватимуть натрієві батареї.

Найімовірніше, версії з ДВЗ також будуть доступні для Dacia Sandero наступного покоління. Це можуть бути силові установки з «м'яким» гібридом.

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