Норвегія виділить Україні майже $100 мільйонів, щоб допомогти пережити зиму — Finance.ua

Норвегія виділить Україні майже $100 мільйонів, щоб допомогти пережити зиму Сьогодні 10:15 — Казна та Політика

Норвегія пообіцяла виділити 1 мільярд норвезьких крон (92 мільйони доларів США) на гуманітарне фінансування України, щоб допомогти пережити ще одну військову зиму

Як повідомляє CNN із посиланням на заяву норвезького уряду, фінансування проводитиметься через ООН.

«Ключова підтримка буде надана місцевим організаціям громадянського суспільства в Україні, а також найбільш вразливим людям, дітям, біженцям та вимушеним переселенцям, допомагаючи забезпечити їм доступ до житла, їжі, води та санітарії, освіти, охорони здоров’я та психосоціальної підтримки, а також захист від сексуальної і ґендерного насильства», — наголошується в прес-релізі.

Зазначається, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Норвегія надала Україні понад 3,5 млрд. норвезьких крон (320 доларів США) на гуманітарну підтримку та допомогу біженцям у сусідніх країнах.

Як Україна переживе зиму

Як заявляла начальник прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, росіяни накопичують високоточні ракети «Калібр» для ударів по об'єктах критичної інформаструктури України восени-взимку.

При цьому в НЕК «Укренерго» заявили, що посилено готуються до зими, допускаючи різні сценарії розвитку подій через загрозу масованих атак РФ.

УНІАН За матеріалами:

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