Норвегія приєдналась до 11-го пакета санкцій Євросоюзу проти росії — Finance.ua
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Норвегія приєдналась до 11-го пакета санкцій Євросоюзу проти росії

Світ
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Норвегія приєдналась до 11-го пакета санкцій Євросоюзу проти росії
Норвегія приєдналась до 11-го пакета санкцій Євросоюзу проти росії
Норвегія приєдналась до 11-го пакета санкцій ЄС проти росії, який було запроваджено у червні, підтримавши всі пакети санкцій ЄС.
Про це повідомляє МЗС Норвегії.
«Норвегія разом з Європою реагує на напад росії на Україну, що є порушенням міжнародного права. На знак солідарності з Україною ми підтримали всі пакети санкцій ЄС. Одинадцятий пакет санкцій спрямований на посилення існуючих санкцій та боротьбу з їх обходом. Це важливо, оскільки необхідно терміново зупинити потік грошей, які росія використовує для фінансування своєї жорстокої агресивної війни», — заявила міністр закордонних справ Норвегії Аннікен Хюйтфельдт.
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У відомстві зазначили, що країна підтримала санкції ЄС проти рф з деякими національними корективами. Зокрема, вони передбачають заборону на транзит через росію товарів і технологій, які «можуть сприяти збільшенню військового і технологічного потенціалу рф».
Також заборону на продаж цінних паперів було поширено на цінні папери в будь-якій валюті.
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Норвегія розширила перелік юросіб, які пов’язані із російською військовою промисловістю, на яких поширюється заборона на експорт. У новому пакеті заборонено імпорт російської нафти, що надходить трубопроводом «Дружба» в Німеччину і Польщу. Було змінено переліки продукції із заліза і сталі, та список предметів розкоші, імпорт яких обмежено.
Однак Осло не стало забороняти доступ до портів суднам, які беруть участь у перевалці нафти, які підозрюються в порушенні заборони на імпорт російської нафти або цінової стелі.
«Норвегія все ще розглядає, як найкраще реалізувати цю заборону в законодавстві, нормативні зміни з цього питання будуть внесені пізніше», — сказано у повідомленні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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