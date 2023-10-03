Норвегія приєдналась до 11-го пакета санкцій Євросоюзу проти росії — Finance.ua

Норвегія приєдналась до 11-го пакета санкцій Євросоюзу проти росії Сьогодні 14:21 — Світ

Норвегія приєдналась до 11-го пакета санкцій Євросоюзу проти росії

Норвегія приєдналась до 11-го пакета санкцій ЄС проти росії, який було запроваджено у червні, підтримавши всі пакети санкцій ЄС.

Про це повідомляє МЗС Норвегії

«Норвегія разом з Європою реагує на напад росії на Україну, що є порушенням міжнародного права. На знак солідарності з Україною ми підтримали всі пакети санкцій ЄС. Одинадцятий пакет санкцій спрямований на посилення існуючих санкцій та боротьбу з їх обходом. Це важливо, оскільки необхідно терміново зупинити потік грошей, які росія використовує для фінансування своєї жорстокої агресивної війни», — заявила міністр закордонних справ Норвегії Аннікен Хюйтфельдт.

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У відомстві зазначили, що країна підтримала санкції ЄС проти рф з деякими національними корективами. Зокрема, вони передбачають заборону на транзит через росію товарів і технологій, які «можуть сприяти збільшенню військового і технологічного потенціалу рф».

Також заборону на продаж цінних паперів було поширено на цінні папери в будь-якій валюті.

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Норвегія розширила перелік юросіб, які пов’язані із російською військовою промисловістю, на яких поширюється заборона на експорт. У новому пакеті заборонено імпорт російської нафти, що надходить трубопроводом «Дружба» в Німеччину і Польщу. Було змінено переліки продукції із заліза і сталі, та список предметів розкоші, імпорт яких обмежено.

Однак Осло не стало забороняти доступ до портів суднам, які беруть участь у перевалці нафти, які підозрюються в порушенні заборони на імпорт російської нафти або цінової стелі.

«Норвегія все ще розглядає, як найкраще реалізувати цю заборону в законодавстві, нормативні зміни з цього питання будуть внесені пізніше», — сказано у повідомленні.

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