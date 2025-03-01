Норвегія планує збільшити фінансову підтримку України — Finance.ua
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Норвегія планує збільшити фінансову підтримку України

Казна та Політика
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Норвегія планує збільшити фінансову підтримку України
Норвегія планує збільшити фінансову підтримку України
Уряд Норвегії незабаром звернеться до парламенту з проханням збільшити фінансову підтримку України.
Про це заявив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, пише Reuters.
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«Сьогодні я можу сказати, що найближчим часом ми повернемося до парламенту з пропозицією збільшити підтримку», — сказав Стере.
Наприкінці минулого року парламент Норвегії погодився витратити загалом 35 млрд норвезьких крон (3,12 млрд доларів) на військову та цивільну підтримку України у 2025 році та загалом 155 млрд крон у період з 2023 по 2030 роки.
Стере зустрінеться з європейськими лідерами та президентом України Володимиром Зеленським у Лондоні на оборонному саміті.
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Нагадаємо, Україна та Італія підписали угоду, згідно з якою офіційний Рим виділить 13 мільйонів євро до Фонду підтримки енергетики України.
За матеріалами:
Espreso.tv
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