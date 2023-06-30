Норвегія інвестує $18 млрд у видобуток нафти й газу на тлі припинення поставок з росії — Finance.ua

Норвегія інвестує $18 млрд у видобуток нафти й газу на тлі припинення поставок з росії Сьогодні 07:12 — Енергетика

Норвегія інвестує $18 млрд у видобуток нафти й газу на тлі припинення поставок з росії

Уряд Норвегії схвалив розробку нафтовими компаніями 19 родовищ нафти і газу з обсягом інвестицій понад 200 млрд норвезьких крон ($18,51 млрд).

Про це пише Reuters

Серед родовищ, що одержали остаточне схвалення в середу, дев’ять експлуатуються компанією Aker BP, три — Equinor і ot кілька — Wintershall Dea та OMV.

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«Це проекти, які сприятимуть збереженню високого та стабільного рівня видобутку на континентальному шельфі Норвегії, а також створенню робочих місць та доданої вартості», — сказав міністр нафти та енергетики Тер'є Осланд на прес-конференції.

У 2020 році парламент Норвегії запровадив тимчасові податкові пільги для стимулювання інвестицій у нафтовидобуток у період низької активності, що викликало потік заявок від енергетичних компаній.

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