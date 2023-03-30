Nokia запустить на Місяці 4G інтернет — Finance.ua

Nokia запустить на Місяці 4G інтернет Сьогодні 23:32 — Технології&Авто

Nokia запустить на Місяці 4G інтернет

Nokia оголосила, що під час майбутньої космічної місії відправить на Місяць обладнання для розгортання мережі 4G. Компанія сподівається, що цей крок прокладе шлях до нових відкриттів і створить можливості для присутності людини на Місяці та за його межами.

Про це пише Mezha.Media.

Очікується, що система буде розгорнута на борту ракети SpaceX Falcon 9 під час майбутньої місії Intuitive Machines IM-2, запуск якої запланований на листопад.

Nokia, працюючи разом з компаніями Lunar Outpost та Intuitive Machines, створила обладнання для 4G, яке призначене для роботи в суворих умовах космосу. Воно може стати корисним під час майбутніх пілотованих місій Artemis на Місяць. План NASA передбачає висадку двох астронавтів на поверхню Місяця у 2025 році, що стане першим кроком астронавтів на Місяці з часів місії «Аполлон-17» 1972 року.

Nokia оголосила про проєкт у 2020 році, коли її обрало NASA. Тоді її лабораторії Bell Labs було виділено $14,1 мільйона на фінансування проєкту. Компанія повідомила , що спочатку протестує можливості зв’язку на короткі та довгі дистанції на відстані від кількох сотень метрів до двох-трьох кілометрів.

«Для нас стало очевидним, що для будь-якої тривалої присутності людини на Місяці та Марсі в майбутньому, зв’язок та комунікації є критично важливими», — зазначив Тьєррі Кляйн, президент Bell Labs Solutions Research в Nokia Bell Labs, у своєму дописі.

Кляйн додав, що астронавти повинні мати такий самий доступ до технологій, як і на Землі, для запуску своїх додатків і підтримки своєї діяльності в космосі. В ідеалі, астронавти на майбутніх місіях будуть використовувати 4G інтернет.

Компанія сподівається допомогти в подальших дослідженнях і експериментах з пошуку льоду на Місяці, який міг би забезпечити астронавтів киснем, питною водою і ракетним паливом.

пресрелізі наприкінці минулого місяця Тьєррі Кляйн заявив, що Nokia і Bell Labs з нетерпінням чекають на виведення технології в космос в наступному році. Він сказав, що мережа 4G «матиме великий вплив на майбутні пілотовані місії на Місяць і за його межами, а також підтвердить, що стільникові технології можуть бути адаптовані для критично важливих потреб космічного зв’язку».

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