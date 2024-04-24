Nokia 225 4G: найкращий телефон для дітей, бабусь і дідусів (фото) — Finance.ua

Nokia 225 4G: найкращий телефон для дітей, бабусь і дідусів (фото) Сьогодні 02:49 — Фондовий ринок

Nokia 225 4G: найкращий телефон для дітей, бабусь і дідусів (фото)

Поки HMD працює над поступовою відмовою від бренду «Nokia» на користь власного бренду, компанія все ще випускає деякі телефони під брендом Nokia, включаючи Nokia 225 4G 2024, анонс якого має відбутися з дня на день.

Завдяки Onleaks ми можемо детально розглянути Nokia 225 4G 2024. Він буде доступний у двох кольорах: рожевому та якомусь темному зеленувато-синьому. Як і Nokia 225, який був випущений минулого року, це також «німий» телефон. Тобто, він не працює під управлінням Android. Натомість він працює під управлінням власної ОС HMD Global під назвою S30+.

На передній панелі ми бачимо 2,4-дюймовий дисплей з цифровою клавіатурою. На задній панелі також буде одна камера; ми очікуємо, що це буде VGA-камера або, можливо, 3-мегапіксельна камера. У будь-якому випадку, не чекайте від цього телефону чогось надзвичайного, коли справа доходить до фотографій.

Внутрішньо Nokia 225 матиме 128 МБ пам’яті та 64 МБ оперативної пам’яті. А живиться він від акумулятора ємністю 1450 мАг.

З Nokia 225 4G 2024 ви отримуєте телефон, який не має жодних функцій смартфона. Єдина функція цього телефону, яка є у Samsung Galaxy S24 Ultra, — це порт USB-C. Дивно, але тут є 3,5-мм роз'єм для навушників. Це робить його ідеальним для підлітків або навіть дітей, яким потрібен телефон, але не потрібен доступ до Instagram або TikTok, поки вони в школі. Він також чудово підійде бабусям і дідусям, які все ще хочуть звичайний телефон і не хочуть вчитися користуватися смартфоном.

Ціна

Ми очікуємо, що Nokia 225 4G 2024 буде коштувати близько 100 євро. Зазвичай ці телефони з’являтимуться в Європі та Африці - регіонах, де «німі» телефони все ще мають досить велику частку ринку. І нарешті, Nokia 225 4G 2024, швидше за все, буде анонсований пізніше цього місяця.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.