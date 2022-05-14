НКРЕКП відновить позапланові перевірки підприємств енергетики та комунальних послуг — Finance.ua
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НКРЕКП відновить позапланові перевірки підприємств енергетики та комунальних послуг

Вчора 10:04Казна та Політика
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Національна комісія держрегулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) відновить позапланові перевірки підприємств енергетики та комунальних послуг.
Про це йдеться у повідомленні міністерства економіки.
«Уряд дозволив НКРЕКП, проводити позапланові невиїзні перевірки підприємств у сфері енергетики та комунальних послуг. Після запровадження воєнного стану переважну більшість заходів контролю було припинено. Вони можливі лише там, де є значна загроза безпеці держави, життю та здоров’ю людей чи навколишньому середовищу. Енергетика та комунальний сектор — це частина критичної інфраструктури, яка потребує безперебійного функціонування. Саме тому відновлення контрольних заходів допоможе їй працювати краще, забезпечуючи українців життєво необхідними послугами», — йдеться у повідомленні.

Інформація Finance.ua:

  • Верховна Рада заборонила примусове виконання рішень судів щодо стягнення з фізичної особи заборгованості за житлово-комунальні послуги. Законопроєкт також змінює порядок притягнення приватних виконавців до дисциплінарної відповідальності.
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За матеріалами: Українські Новини
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