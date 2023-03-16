НКРЕКП оштрафувала "Енергоатом" на 170 тис. грн за борги перед "Укренерго" — Finance.ua

НКРЕКП оштрафувала "Енергоатом" на 170 тис. грн за борги перед "Укренерго" Сьогодні 06:44 — Фондовий ринок

НКРЕКП оштрафувала "Енергоатом" на 170 тис. грн за борги перед "Укренерго"

Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), за результатами позапланової безвиїзної перевірки НАЕК «Енергоатом» оштрафувала компанію за наявність заборгованості за послуги з диспетчерського управління та за договором участі в балансуючому ринку перед НЕК «Укренерго».

«За результатами цієї перевірки пропонуємо ухвалити постанову з накладенням штрафу 170 тис. грн і розпорядження із зобов’язанням до 1 червня 2023 року забезпечити виконання договору про надання послуг з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління», — сказав на засіданні комісії у вівторок директор департаменту ліцензійного контролю Ярослав Зеленюк.

За його словами, заборгованість «Енергоатома» станом на 20 січня 2023 року перед «Укренерго» становила 2 156,2 млн грн — за послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління та ще 474,3 млн грн — за електроенергію, придбану на балансувальному ринку протягом січня-листопада 2022 року.

Своєю чергою, як заявила на засіданні директорка з фінансів та бюджетування «Енергоатома» Людмила Смілянець, проєкт відповідної постанови, ухвалений на засіданні комісії, не враховував загальні проблеми на ринку електроенергії, що виникли під час війни та потребують системного й термінового розв’язання.

«Ми підтверджуємо, що в нас є така заборгованість, однак ми сплатили („Укренерго“. — Ред.) впродовж 2022 року 2 560 млн грн і вже з початку 2023 року — 650 млн грн. Тобто, компанія поступово знижує заборгованість і буде продовжувати це робити», — зазначила представниця «Енергоатома».

За її словами, одним із чинників, що негативно позначається на діяльності компанії, є зниження відпуску електроенергії у 2022 році на 21 млн МВт-год, або на 26%, і в першому кварталі 2023 року через окупацію Запорізької АЕС — ще на 5,8 млн МВт-год, або на 30%, порівняно з аналогічним періодом 2022 року.

Крім того, на роботі «Енергоатома» позначається негативно високе фінансове навантаження з виконання ПСО (спеціальних зобов’язань. — Ред.) перед населенням, яке склало у 2022 р. 32 млрд грн.

«Це не вирішення проблеми зобов’язати розрахуватися з одним кредитором. У нас кредиторська заборгованість на сьогодні становить 35 млрд, зокрема перед ДП „Гарантований покупець“ — 27 млрд грн, і ще 8 млрд грн — це за товари, роботи та послуги, поставлені раніше», — поінформувала Смілянець.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.