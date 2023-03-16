НКРЕКП оштрафувала "Енергоатом" на 170 тис. грн за борги перед "Укренерго" — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

НКРЕКП оштрафувала "Енергоатом" на 170 тис. грн за борги перед "Укренерго"

Фондовий ринок
12
НКРЕКП оштрафувала "Енергоатом" на 170 тис. грн за борги перед "Укренерго"
НКРЕКП оштрафувала "Енергоатом" на 170 тис. грн за борги перед "Укренерго"
Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), за результатами позапланової безвиїзної перевірки НАЕК «Енергоатом» оштрафувала компанію за наявність заборгованості за послуги з диспетчерського управління та за договором участі в балансуючому ринку перед НЕК «Укренерго».
«За результатами цієї перевірки пропонуємо ухвалити постанову з накладенням штрафу 170 тис. грн і розпорядження із зобов’язанням до 1 червня 2023 року забезпечити виконання договору про надання послуг з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління», — сказав на засіданні комісії у вівторок директор департаменту ліцензійного контролю Ярослав Зеленюк.
За його словами, заборгованість «Енергоатома» станом на 20 січня 2023 року перед «Укренерго» становила 2 156,2 млн грн — за послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління та ще 474,3 млн грн — за електроенергію, придбану на балансувальному ринку протягом січня-листопада 2022 року.
Своєю чергою, як заявила на засіданні директорка з фінансів та бюджетування «Енергоатома» Людмила Смілянець, проєкт відповідної постанови, ухвалений на засіданні комісії, не враховував загальні проблеми на ринку електроенергії, що виникли під час війни та потребують системного й термінового розв’язання.
«Ми підтверджуємо, що в нас є така заборгованість, однак ми сплатили („Укренерго“. — Ред.) впродовж 2022 року 2 560 млн грн і вже з початку 2023 року — 650 млн грн. Тобто, компанія поступово знижує заборгованість і буде продовжувати це робити», — зазначила представниця «Енергоатома».
За її словами, одним із чинників, що негативно позначається на діяльності компанії, є зниження відпуску електроенергії у 2022 році на 21 млн МВт-год, або на 26%, і в першому кварталі 2023 року через окупацію Запорізької АЕС — ще на 5,8 млн МВт-год, або на 30%, порівняно з аналогічним періодом 2022 року.
Крім того, на роботі «Енергоатома» позначається негативно високе фінансове навантаження з виконання ПСО (спеціальних зобов’язань. — Ред.) перед населенням, яке склало у 2022 р. 32 млрд грн.
«Це не вирішення проблеми зобов’язати розрахуватися з одним кредитором. У нас кредиторська заборгованість на сьогодні становить 35 млрд, зокрема перед ДП „Гарантований покупець“ — 27 млрд грн, і ще 8 млрд грн — це за товари, роботи та послуги, поставлені раніше», — поінформувала Смілянець.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.