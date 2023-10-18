НКЦПФР знайшла ще 16 ненадійних інвестиційних проєктів — Finance.ua

НКЦПФР знайшла ще 16 ненадійних інвестиційних проєктів Сьогодні 17:40 — Фондовий ринок

НКЦПФР знайшла ще 16 ненадійних інвестиційних проєктів

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 16 кейсів.

Про це повідомляється на сайті НКЦПФР.

Список доповнено наступними сумнівними проєктами:

Повний перелік проєктів наведений на офіційній вебсторінці Комісії в розділі « Захист прав інвесторів ».

У разі відсутності інформації про певний сумнівний проєкт у зазначеному розділі, потенційні інвестори, керуючись « 10 ознаками сумнівності інвестиційного проєкту », можуть самостійно проаналізувати його на предмет сумнівності, або звернутися з відповідним запитом до Комісії.

Довідка Finance.ua:

скам-проєкт — це шахрайський інвестиційний проєкт. Він може бути фальшивим від початку або стати таким у процесі;

проєкт можна назвати звичайною фінансовою пірамідою, так як він існує завдяки коштам інвесторів. Якщо таких немає, то проєкт закривається, тобто перетворюється в скам;

вкладникам наполегливо рекомендують бути гранично уважними при виборі проєкту для інвестування.

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