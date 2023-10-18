НКЦПФР знайшла ще 16 ненадійних інвестиційних проєктів — Finance.ua

НКЦПФР знайшла ще 16 ненадійних інвестиційних проєктів
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 16 кейсів.
Про це повідомляється на сайті НКЦПФР.
Список доповнено наступними сумнівними проєктами:
- Trade.com | CFD
- Fxstandart
- Cauvocapital
- Accen Forex
- IB Platform
- Trade Union Trust
- JFD Trade
- TFX Pro
- Capital ex Pro
- Kona
- Tradefora
- BTQ
- UBK Markets
- xDirect
- SM-kdly
- TopTrades
Повний перелік проєктів наведений на офіційній вебсторінці Комісії в розділі «Захист прав інвесторів».
У разі відсутності інформації про певний сумнівний проєкт у зазначеному розділі, потенційні інвестори, керуючись «10 ознаками сумнівності інвестиційного проєкту», можуть самостійно проаналізувати його на предмет сумнівності, або звернутися з відповідним запитом до Комісії.
Довідка Finance.ua:
- скам-проєкт — це шахрайський інвестиційний проєкт. Він може бути фальшивим від початку або стати таким у процесі;
- проєкт можна назвати звичайною фінансовою пірамідою, так як він існує завдяки коштам інвесторів. Якщо таких немає, то проєкт закривається, тобто перетворюється в скам;
- вкладникам наполегливо рекомендують бути гранично уважними при виборі проєкту для інвестування.
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