НКЦПФР знайшла ще 14 ненадійних інвестпроєктів — Finance.ua

НКЦПФР знайшла ще 14 ненадійних інвестпроєктів Вчора 10:14 — Фондовий ринок

НКЦПФР знайшла ще 14 ненадійних інвестпроєктів

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку додала до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 14 кейсів.

Про це повідомляється на сайті НКЦПФР.

До списку додали:

Повний перелік проєктів наведений на офіційній вебсторінці Комісії в розділі «Захист прав інвесторів» . У разі відсутності інформації про певний сумнівний проєкт у зазначеному розділі, потенційні інвестори, керуючись «10 ознаками сумнівності інвестиційного проєкту» , можуть самостійно проаналізувати його на предмет фіктивності.

Довідка Finance.ua:

скам-проєкт — це шахрайський інвестиційний проєкт. Він може бути фальшивим від початку або стати таким у процесі;

проєкт можна назвати звичайною фінансовою пірамідою, так як він існує завдяки коштам інвесторів. Якщо таких немає, то проєкт закривається, тобто перетворюється в скам;

вкладникам наполегливо рекомендують бути гранично уважними при виборі проєкту для інвестування.

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