НКЦПФР знайшла ще 14 ненадійних інвестпроєктів — Finance.ua

НКЦПФР знайшла ще 14 ненадійних інвестпроєктів
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку додала до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 14 кейсів.
Про це повідомляється на сайті НКЦПФР.
До списку додали:
- Life is good company
- Lig ltd
- Hermes-ltd
- Uniteto
- Bestwaycoop
- Raceoption
- Quotex
- Intrade.bar
- LiteFinance
- FXopen
- ICMarkets
- Deriv
- Deriv A Finance Company
- Vantage
Повний перелік проєктів наведений на офіційній вебсторінці Комісії в розділі «Захист прав інвесторів». У разі відсутності інформації про певний сумнівний проєкт у зазначеному розділі, потенційні інвестори, керуючись «10 ознаками сумнівності інвестиційного проєкту», можуть самостійно проаналізувати його на предмет фіктивності.
Довідка Finance.ua:
- скам-проєкт — це шахрайський інвестиційний проєкт. Він може бути фальшивим від початку або стати таким у процесі;
- проєкт можна назвати звичайною фінансовою пірамідою, так як він існує завдяки коштам інвесторів. Якщо таких немає, то проєкт закривається, тобто перетворюється в скам;
- вкладникам наполегливо рекомендують бути гранично уважними при виборі проєкту для інвестування.
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