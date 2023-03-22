НКЦПФР внесла до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 5 кейсів — Finance.ua
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НКЦПФР внесла до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 5 кейсів

Фондовий ринок
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НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) додала до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 5 кейсів.
Про це йдеться у повідомленні комісії.
Вкотре нагадуємо потенційним інвесторам про значні ризики пов’язані з інвестування через осіб, діяльність яких в нашій країні перебуває поза зоною регулювання та нагляду.
Список було доповнено наступними сумнівними проєктами: Askanti Group, EXStocks FINS, InstaTrade, SKY_CAPITAL, ImportCapital.
Повний перелік проєктів наведений на офіційній вебсторінці комісії в розділі «Захист прав інвесторів».
У разі відсутності інформації про певний сумнівний проєкт у зазначеному розділі, потенційні інвестори, керуючись «10 ознаками сумнівності інвестиційного проєкту», можуть самостійно проаналізувати його на предмет фіктивності.
Як повідомляли Українські Новини, станом на січень 2022 року комісія зафіксувала 123 сумнівні фінансові проєкти.
Раніше НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) прийняла рішення щодо допуску цінних, які входять до фондового індексу S&P 500 до обігу на території України.
За матеріалами:
Українські Новини
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