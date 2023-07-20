НКЦПФР України підбила підсумки публічного обговорення законопроекту про криптовалюту — Finance.ua

НКЦПФР України підбила підсумки публічного обговорення законопроекту про криптовалюту Сьогодні 12:40 — Криптовалюта

НКЦПФР України підбила підсумки публічного обговорення законопроекту про криптовалюту

Комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) оголосила про завершення публічного обговорення закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів, що регулюють обіг віртуальних активів». Найближчим часом агентство представить відкоригований текст документа.

За даними НКЦПФР, загалом від зацікавлених сторін надійшло понад 200 коментарів. Частину з них врахували під час складання нового тексту законопроєкту.

Комісія провела предметну дискусію з цього приводу за участю представників аудиторської компанії Ernst&Young і Проекту USAID «Реформування фінансового сектора». Під час засідання обговорювалася «дорожня карта» ініціативи.

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«Ми закінчили важливий етап у роботі щодо законопроєкту про запуск ринків віртуальних активів в Україні — зібрали експертизу, почули всі зацікавлені сторони та опрацювали великий масив ключових питань», — заявив представник НКЦПФР Юрій Бойко.

Його колега Максим Лібанов зазначив, що регулятор надішле законопроєкт до відповідних органів. У НКЦПФР розраховують на оперативну відповідну реакцію, що прискорить схвалення ініціативи.

Коли буде опубліковано новий текст законопроєкту, не уточнюється.

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