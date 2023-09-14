НКЦПФР оновила ліцензійні умови діяльності на ринках капіталу — Finance.ua

НКЦПФР оновила ліцензійні умови діяльності на ринках капіталу Сьогодні 08:30 — Фондовий ринок

НКЦПФР оновила ліцензійні умови діяльності на ринках капіталу

НКЦПФР схвалила рішення, що передбачає внесення змін до структури власності юридичної особи, яка має намір отримати ліцензію (ліцензії) на провадження професійної діяльності на ринках капіталу та/або організованих товарних ринках.

Зокрема, раніше структура власності юридичної особи вважалась непрозорою, якщо у будь-якому ланцюгу володіння часткою (акціями) цієї особи був корпоративний інвестиційний фонд, що є власником частки (акцій) у статутному капіталі компанії з управління активами.

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Відтепер, згідно з рішенням регулятора, у разі наявності на дату набрання чинності цим рішенням у структурі власності ліцензіата у будь-якому ланцюгу володіння часткою (акціями) корпоративного інвестиційного фонду, який є власником частки (акцій) у статутному капіталі компанії з управління активами, вимога, встановлена раніше, до такого ліцензіата не застосовується.

Однак, як уточнюється, збільшення обсягу такої частки (акцій) заборонено.

«Це рішення набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування на офіційному вебсайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку», — зазначили в нацкомісії.

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