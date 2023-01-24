НКЦПФР додала до списку сумнівних 6 інвестпроєктів — Finance.ua

НКЦПФР додала до списку сумнівних 6 інвестпроєктів
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку додала до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще шість кейсів.
Про це сказано на сайті НКЦПФР.
«Вкотре нагадуємо потенційним інвесторам про значні ризики пов’язані з інвестуванням через осіб, діяльність яких в нашій країні знаходиться поза зоною регулювання та нагляду», — сказано в повідомленні.
Список було доповнено наступними сумнівними проєктами:
Повний перелік проєктів наведений на офіційному вебсайті Комісії в розділі «Захист прав інвесторів».
У разі відсутності інформації про певний сумнівний проєкт у зазначеному розділі, потенційні інвестори, керуючись «10 ознаками сумнівності інвестиційного проєкту», можуть самостійно проаналізувати його на предмет фіктивності.
Довідка Finance.ua:
- скам-проєкт — це шахрайський інвестиційний проєкт. Він може бути фальшивим від початку або стати таким у процесі;
- проєкт можна назвати звичайною фінансовою пірамідою, так як він існує завдяки коштам інвесторів. Якщо таких немає, то проєкт закривається, тобто перетворюється в скам;
- вкладникам наполегливо рекомендують бути гранично уважними при виборі проєкту для інвестування.
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