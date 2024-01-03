НКЦПФР додала 3 країни до зони ризику — Finance.ua

НКЦПФР додала 3 країни до зони ризику Сьогодні 11:35 — Казна та Політика

НКЦПФР додала 3 країни до зони ризику

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку включила Республіку Союз М’янма, Сирійську Арабську Республіку та Республіку Куба до іноземних держав, що належать до зони ризику.

Відповідне рішення № 1485 було ухвалено 28 грудня, передає Інтерфакс-Україна.

Раніше до зони ризику було включено росію, білорусь, Іран та КНДР.

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Зазначається, що нове рішення набуло чинності з 1 січня 2024 року.

Нагадаємо, НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) та БЕБ (Бюро економічної безпеки України) 15 грудня 2023 року підписали меморандум про взаємодію.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 17 кейсів.

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