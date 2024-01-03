НКЦПФР додала 3 країни до зони ризику — Finance.ua

НКЦПФР додала 3 країни до зони ризику
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку включила Республіку Союз М’янма, Сирійську Арабську Республіку та Республіку Куба до іноземних держав, що належать до зони ризику.
Відповідне рішення № 1485 було ухвалено 28 грудня, передає Інтерфакс-Україна.
Раніше до зони ризику було включено росію, білорусь, Іран та КНДР.
Читайте також
Зазначається, що нове рішення набуло чинності з 1 січня 2024 року.
Нагадаємо, НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) та БЕБ (Бюро економічної безпеки України) 15 грудня 2023 року підписали меморандум про взаємодію.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 17 кейсів.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поділитися новиною