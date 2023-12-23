Банкіри попередили про найбільші ризики 2024 року — Finance.ua

Банкіри попередили про найбільші ризики 2024 року Сьогодні 13:05

Банкіри попередили про найбільші ризики 2024 року

Чергову зиму банки зустріли переглядом планів безперервності своєї роботи. Мережа Power Banking, створена для роботи в умовах блекаутів, може знадобитися знову. Але це не єдиний виклик для банків, хоч і найбільш помітний для клієнтів.

«Найважливішим фактором, який буде визначати розвиток банківського ринку України в 2024 році, є тривалість війни. Якщо війна затягнеться, це може призвести до подальшого погіршення економічної ситуації та зниження прибутковості банків», — попередив в.о. голови правління Укргазбанку Родіон Морозов.

Воєнні ризики тиснутимуть на капітал банків.

«Наразі найбільшим ризиком є кредитний ризик. Ніхто не може сказати, коли завершиться війна, і тому важко передбачити, як наші позичальники будуть себе відчувати у середньо- та довгостроковій перспективі», — зазначив голова правління Ощадбанку Сергій Наумов.

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2024-й рік відзначиться підвищенням вимог до капіталу.

«НБУ планує впровадження додаткових буферів капіталу з 2024 року, що означає ще більше зростання потреби в капіталі. Потенційний же дефіцит капіталу стане додатковим стримувальним чинником для кредитної активності банків», — вважає голова правління «НБУ планує впровадження додаткових буферів капіталу з 2024 року, що означає ще більше зростання потреби в капіталі. Потенційний же дефіцит капіталу стане додатковим стримувальним чинником для кредитної активності банків», — вважає голова правління ОТП Банку Володимир Мудрий.

Банки поки мають достатній запас стійкості.

«Рекордне значення нормативу адекватності капіталу банківського сектору в 25% дає можливість очікувати, що запровадження з боку НБУ нових та відкладених через війну вимог достатності капіталу й поновлення вимог до формування буферів капіталу не вимагатиме від банків додаткової капіталізації, а буде забезпечено за рахунок поточних прибутків», — очікує голова правління Кредобанку Єжи Яцек Шугаєв.

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Норматив адекватності регулятивного капіталу всіх банків зріс із 19,68% в січні до рекордних 25,31% на початку листопада. Однак підвищене оподаткування на рівні 25−50% зменшить чистий прибуток банків, який можна спрямувати в капітал.

Ризики зберігаються для менших гравців.

«Повернення нормативних вимог до капіталу банків може призвести до проблем, до неплатоспроможності певних банків. Але я сподіваюсь, що Нацбанк, навіть якщо підвищить вимоги, зможе потім індивідуально окремим банкам надати пом’якшення з урахуванням об'єктивних факторів», — зазначила в.о. голови правління Сенс Банку Олена Зубченко.

Враховуючи усі ризики, Єжи Яцек Шугаєв спрогнозував, що НБУ протягом найближчих двох років зберігатиме обмеження на розподіл банками прибутку.

«Це робить його спрямування на збільшення капіталу безальтернативним рішенням», — вважає він.

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