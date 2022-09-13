Nissan відмовився відновлювати випуск автомобілів на заводі в росії — Finance.ua
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Nissan відмовився відновлювати випуск автомобілів на заводі в росії

Технології&Авто
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Nissan відмовився відновлювати випуск автомобілів на заводі в росії
Nissan відмовився відновлювати випуск автомобілів на заводі в росії
Японський автовиробник Nissan продовжив призупинення роботи складального заводу в Санкт-Петербурзі на три місяці до кінця грудня. Завод простоює після початку вторгнення в Україну.
Про це повідомляє Reuters.
«Виробництво в Санкт-Петербурзі призупинено до кінця грудня, і співробітники були проінформовані. Ми продовжуємо уважно стежити за ситуацією і вживемо необхідних заходів», — сказав представник Nissan.
Завод, який простоює з березня після вторгнення росії в Україну, спочатку повинен був відновити роботу в кінці вересня.
Призупинення роботи заводу Nissan було продовжено через триваючі труднощі з отриманням запчастин з Європи і Японії, повідомила щоденна газета Nikkei.
За матеріалами:
РБК-Україна
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