Nissan відмовився відновлювати випуск автомобілів на заводі в росії — Finance.ua

Nissan відмовився відновлювати випуск автомобілів на заводі в росії Вчора 00:04 — Технології&Авто

Nissan відмовився відновлювати випуск автомобілів на заводі в росії

Японський автовиробник Nissan продовжив призупинення роботи складального заводу в Санкт-Петербурзі на три місяці до кінця грудня. Завод простоює після початку вторгнення в Україну.

Про це повідомляє Reuters.

«Виробництво в Санкт-Петербурзі призупинено до кінця грудня, і співробітники були проінформовані. Ми продовжуємо уважно стежити за ситуацією і вживемо необхідних заходів», — сказав представник Nissan.

Завод, який простоює з березня після вторгнення росії в Україну, спочатку повинен був відновити роботу в кінці вересня.

Призупинення роботи заводу Nissan було продовжено через триваючі труднощі з отриманням запчастин з Європи і Японії, повідомила щоденна газета Nikkei.

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