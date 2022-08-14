Nissan відмовляється від своєї флагманської моделі через низький попит — Finance.ua

Nissan відмовляється від своєї флагманської моделі через низький попит Вчора 03:29 — Технології&Авто

Nissan відмовляється від своєї флагманської моделі через низький попит

Nissan Maxima знімуть із виробництва в середині 2023 року. Флагманський седан японської марки не отримає наступника. Про це повідомила пресслужба Nissan сайту Motor1.

Nissan Maxima став жертвою низького попиту та реорганізації модельного ряду. Продажі моделі Е-класу падали з року на рік: якщо на початку 2000-х щорічно продавали понад 100 тисяч Maxima, то 2021 року реалізували лише 16 386 авто. А за перше півріччя 2022 року модель знайшла лише 3753 покупці.

Великі сімейні седани поступово втрачають популярність, адже їх покупці все частіше зупиняють вибір на кросоверах. Раніше про відмову від аналогічних моделей заявили Volkswagen, а також Hyundai та Kia.

Крім того, Nissan зараз активно вкладається в електрифікацію. Згідно зі стратегією марки до 2030 року 40% випущених авто будуть електрокарами. Відповідно, автовиробник поступово відмовлятиметься від нерентабельних бензинових моделей. Maxima вже давно перестали продавати в Японії та Європі і він залишився лише на американському та китайському ринках.

Nissan Maxima вперше представили у 1980 році, і за чотири десятиліття побачили світ вісім поколінь моделі. Якийсь час вона продавалася і в Україні.

Нинішня генерація седана з’явилася у 2015 році. Nissan Maxima зараз доступний лише з 3,5-літровим бензиновим V6 на 300 к. с. та безступінчастим варіатором.

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