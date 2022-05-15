Nissan списав російський бізнес до кінця року — Finance.ua

Nissan списав російський бізнес до кінця року

Вчора 09:46 — Фондовий ринок

Nissan списав російський бізнес до кінця року

Японський автоконцерн Nissan вважає, що зупинені в росії операції не відновляться до кінця 2022 фінансового року.

Про це заявив гендиректор компанії Макото Утіда.

«Ми призупинили операції через проблеми у логістиці та ланцюжках поставок. Ми продовжимо стежити за ситуацією. Вважаємо, що протягом року операції будуть призупинені», — сказав він.

Нагадаємо, за даними Асоціації європейського бізнесу, продаж Nissan в росії в січні-квітні 2022 року впав на 32,5%, до 11 750 автомобілів.

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