Nissan призупинив виробництво в росії на шість місяців — Finance.ua

Nissan призупинив виробництво в росії на шість місяців Вчора 19:45 — Фондовий ринок

Японський автовиробник Nissan вирішив призупинити виробництво в рф на 6 місяців — у компанії вважають, що ситуація в Україні стане ще більш «серйозною і затяжною».

Про це пише Reuters із посиланням на заяву гендиректора компанії Макото Учіди.

«Ми вважаємо, що ця ситуація може стати більш серйозною та затяжною», — заявив Учіда, коментуючи війну в Україні.

Як зазначає Reuters, Nissan вирішив призупинити виробництво в росії на всю першу половину фінансового року, що розпочався 1 квітня.

Працівники були проінформовані, і автовиробник продовжить стежити за ситуацією та мінімізувати її вплив, сказав Учіда.

Nissan призупинив виробництво в росії в березні, а також експорт після вторгнення росії в Україну, нагадує агентство.

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Економічна Правда За матеріалами:

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