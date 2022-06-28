Nissan призупинив виробництво в росії на шість місяців — Finance.ua

Nissan призупинив виробництво в росії на шість місяців
Японський автовиробник Nissan вирішив призупинити виробництво в рф на 6 місяців — у компанії вважають, що ситуація в Україні стане ще більш «серйозною і затяжною».
Про це пише Reuters із посиланням на заяву гендиректора компанії Макото Учіди.
«Ми вважаємо, що ця ситуація може стати більш серйозною та затяжною», — заявив Учіда, коментуючи війну в Україні.
Як зазначає Reuters, Nissan вирішив призупинити виробництво в росії на всю першу половину фінансового року, що розпочався 1 квітня.
Працівники були проінформовані, і автовиробник продовжить стежити за ситуацією та мінімізувати її вплив, сказав Учіда.
Nissan призупинив виробництво в росії в березні, а також експорт після вторгнення росії в Україну, нагадує агентство.
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