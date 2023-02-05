Nissan представила спортивний електромобіль із нестандартним дизайном — Finance.ua

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Nissan представила спортивний електромобіль із нестандартним дизайном

Технології&Авто
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Nissan представила спортивний електромобіль із нестандартним дизайном
Nissan представила спортивний електромобіль із нестандартним дизайном, Фото: Nissan
В Nissan представили незвичайний концепт-кар Max-Out, який демонструє підхід компанії до нових електромобілів.
Про це повідомили на сайті AutoCar.
Двомісний кабріолет Nissan Max-Out отримав ретродизайн і передові технології. Його зовнішній вигляд не схожий на жодний сучасний автомобіль.
Спереду замість решітки радіатора з’явився великий вентиляційний отвір, що плавно закінчується в ділянці капота. Передня та задня оптика майже ідентичні.

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Усередині встановлений великий цифровий дисплей, яким може користуватися водій і пасажир. Рульове колесо нагадує штурвал літака.
На центральному дисплеї може відображатися інформація про подорож, а також ігри, музика або запис часу проходження кола. Відсутність педалей свідчить про високий рівень автономності.
Поки що в Nissan не повідомили подробиць про силову установку концепту — відомо тільки, що в нього повний привід і два мотори. Якщо він надійде у виробництво, найімовірніше, він використовуватиме технологію твердотільних акумуляторів. Це дозволить заряджатися втричі швидше за сучасні акумулятори електромобілів.
За матеріалами:
Фокус
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