Nissan представила спортивний електромобіль із нестандартним дизайном — Finance.ua

Nissan представила спортивний електромобіль із нестандартним дизайном
В Nissan представили незвичайний концепт-кар Max-Out, який демонструє підхід компанії до нових електромобілів.
Про це повідомили на сайті AutoCar.
Двомісний кабріолет Nissan Max-Out отримав ретродизайн і передові технології. Його зовнішній вигляд не схожий на жодний сучасний автомобіль.
Спереду замість решітки радіатора з’явився великий вентиляційний отвір, що плавно закінчується в ділянці капота. Передня та задня оптика майже ідентичні.
Оформити автоцивілку онлайн на Finance.ua 🚗
Усередині встановлений великий цифровий дисплей, яким може користуватися водій і пасажир. Рульове колесо нагадує штурвал літака.
На центральному дисплеї може відображатися інформація про подорож, а також ігри, музика або запис часу проходження кола. Відсутність педалей свідчить про високий рівень автономності.
Поки що в Nissan не повідомили подробиць про силову установку концепту — відомо тільки, що в нього повний привід і два мотори. Якщо він надійде у виробництво, найімовірніше, він використовуватиме технологію твердотільних акумуляторів. Це дозволить заряджатися втричі швидше за сучасні акумулятори електромобілів.
Поділитися новиною