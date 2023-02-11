Nissan планує придбати до 15% акцій Renault EV на тлі реорганізації альянсу — Finance.ua

Nissan планує придбати до 15% акцій Renault EV на тлі реорганізації альянсу 11.02.2023, 00:38 — Фондовий ринок

Nissan та Renault оприлюднили деталі свого оновленого альянсу, у рамках якого японський автовиробник зобов’язується купити до 15% акцій підрозділу Renault з виробництва електромобілів.

Про це повідомляє Reuters.

Угода, яка також включає раніше оголошене скорочення частки Renault у Nissan, щоб зробити двох більш рівноправними партнерами, спрямована на те, щоб зробити альянс більш вільним та збалансованим протягом наступних 15 років, сказав генеральний директор Renault Лука де Мео.

Відносини між двома автовиробниками, які сильно загострилися через арешт у 2018 році його архітектора та колишнього голови Карлоса Гона на тлі фінансового скандалу, тривалий час були джерелом незадоволення серед керівників Nissan.

Незважаючи на те, що два десятиліття тому Renault врятувала Nissan, за обсягом продажів вона є меншим автовиробником.

«Я вважаю, що те, про що ми домовилися, набагато краще, ніж те, що ми мали останні кілька років», — сказав де Мео на презентації нового альянсу в Лондоні.

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