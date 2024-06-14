Nissan Leaf став найдешевшим електромобілем в Америці — Finance.ua
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Nissan Leaf став найдешевшим електромобілем в Америці

Технології&Авто
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Nissan Leaf став найдешевшим електромобілем в Америці
Nissan Leaf став найдешевшим електромобілем в Америці
Фактично, Nissan Leaf 2025 року коштуватиме стільки ж, скільки й торішня модель. До того ж йдеться про останній рік випуску електромобіля, оскільки автовиробник готується замінити хетчбек кросовером.
Про це пише Motor1.
Базова комплектація S коштуватиме від 29 280 доларів США (усі ціни включають плату за доставку в розмірі 1140 доларів США).
Leaf S оснащений акумулятором на 40,0 кіловат-годин, який може забезпечити до 239 км запасу ходу.
Комплектація SV Plus із більшою батареєю на 60,0 кВт-год і запасом ходу до 341 км коштує 37 330 доларів. Система Safety Shield 360 від Nissan є стандартною для всієї лінійки, а SV Plus також поставляється з ProPilot Plus і фірмовою Intelligent Around View Monitor.
Nissan Leaf став найдешевшим електромобілем в Америці
Nissan оновив Leaf другого покоління до 2023 року, змінивши решітку радіатора, передній бампер і фари. Автовиробник також спростив модельний ряд до двох комплектацій. S як і раніше оснащений 147-сильним електродвигуном, тоді як SV Plus використовує 214-сильний електродвигун.
8,0-дюймовий дисплей інформаційно-розважальної системи Nissan є стандартним для обох комплектацій і включає Apple CarPlay і Android Auto. Клієнти, які виберуть комплектацію SV Plus, отримають електромобіль із 17-дюймовими колесами, світлодіодними фарами, протитуманними фарами, шкіряним кермом із підігрівом і підігрівом передніх сидінь.
Leaf стане найдешевшим електромобілем в Америці останнього модельного року. Наприкінці 2023 року Chevrolet припинила виробництво трохи дешевшого Bolt, залишивши Leaf єдиним електромобілем за ціною до 30 000 доларів на ринку. Проте поява нового Leaf, який дебютує як модель 2026 року, має призвести до здорожчання.
За матеріалами:
motorcar
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