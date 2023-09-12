Німеччина збільшила імпорт російської нафти через Індію в 12 разів, — Spiegel — Finance.ua
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Німеччина збільшила імпорт російської нафти через Індію в 12 разів, — Spiegel

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На тлі масових антиросійських санкцій Німеччина продовжує імпортувати великі обсяги російської нафти через Індію.
Як повідомляє Spiegel, дані Федерального статистичного управління показують, що імпорт нафтопродуктів з Індії збільшився більш ніж у дванадцять разів за перші сім місяців 2023 року порівняно з аналогічним періодом минулого року.
За даними ООН, Індія, в свою чергу, закуповує великі обсяги сирої нафти у росії.
Імпорт з Індії переважно являє собою газойль, який використовується для виробництва дизельного пального. Індія виробляє цей газойль із сирої нафти, яку країна закуповує у великих кількостях у Росії від початку війни.
Через війну в Україні Німеччина припинила прямий імпорт нафти з росії. Західні держави також ввели цінову межу на російську нафту, яку вони хочуть постачати на міжнародному рівні, використовуючи свою ринкову владу в секторах судноплавства і страхування.
За матеріалами:
УНІАН
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