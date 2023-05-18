Німеччина заморозила росактиви на 5,2 млрд євро — Finance.ua

Німеччина заморозила росактиви на 5,2 млрд євро
Міністерство фінансів Німеччини повідомило, що в країні заморожені російські активи на суму понад 5,2 млрд євро.
За словами речниці федерального міністерства фінансів, станом на 12 квітня в Німеччині було заморожено російські активи на суму 5,23 млрд євро.
Кілька тижнів тому Європейська Комісія підтвердила свої вимоги щодо притягнення росії до відповідальності за збитки, завдані війною в Україні.
«Як держава-агресор росія зобов’язана за міжнародним правом виплатити репарації Україні», — заявив віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс в інтерв'ю газеті Handelsblatt.
Тому Єврокомісія проводить юридичну експертизу того, наскільки можливо конфіскувати заморожені російські активи — «в тому числі резерви центрального банку».
Нагадаємо, Міністерство розвитку Німеччини (BMZ) інвестує в Україну додаткові кошти у розмірі 111 мільйонів євро.
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