Швейцарія заморозила активи Центробанку рф на майже 8,3 млрд доларів — Finance.ua
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Швейцарія заморозила активи Центробанку рф на майже 8,3 млрд доларів

Фондовий ринок
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Швейцарія заморозила активи Центробанку рф на майже 8,3 млрд доларів
Швейцарія заморозила активи Центробанку рф на майже 8,3 млрд доларів
Загальна сума резервів та активів Центрального банку росії, що перебувають у Швейцарії, становить майже 8,3 млрд доларів.
Про це повідомляється на сторінці Федеральної ради Швейцарії.
Федеральна рада була проінформована про це 10 травня 2023 року, ухваливши 29 березня рішення про обов’язкове подання звітності щодо резервів та активів.
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Особи, організації та юридичні особи, які володіють, контролюють або є контрагентами щодо резервів та активів Центрального банку російської федерації, мали повідомити цю інформацію до 12 квітня 2023 року.
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Зобов’язання щодо надання звітності також застосовується до ЄС відповідно до санкцій Євросоюзу проти росії. Цю суму активів слід відрізняти від іншої суми заморожених коштів та активів у Швейцарії (8,4 млрд доларів); останніми є ті, що належать або контролюються особами, компаніями чи організаціями, які перебувають під санкціями, та підлягають заморожуванню активів.
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Звітність за резервами та активами Центрального банку росії залишиться обов’язковою, і звітність здійснюватиметься регулярно, щокварталу.
«У ЄС тривають дискусії про те, чи слід інвестувати активи російського Центробанку, а вилучені кошти використовувати на відновлення України. Швейцарія уважно стежить за цими обговореннями», — додала Федеральна рада.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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