​Німеччина вводить новий контроль на кордоні з Польщею та Чехією — Finance.ua

​Німеччина вводить новий контроль на кордоні з Польщею та Чехією Сьогодні 17:41

​Німеччина вводить новий контроль на кордоні з Польщею та Чехією

Німеччина вводить новий контроль на своїх кордонах з Польщею та Чехією. Таким чином країна планує боротися з проблемою нелегальної міграції, передає Reuters.

Новий прикордонний контроль ФРН

Про запровадження нового прикордонного контролю на кордонах з Польщею та Чехією заявила міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер. «Якщо нам не вдасться краще захистити зовнішні кордони, тоді відкриті кордони всередині ЄС будуть під загрозою», — наголосила Фезер. За офіційними даними, протягом перших семи місяців 2023 року кількість перших запитів на надання притулку в Німеччині зросла на 78%. Поліція також повідомляє про зростання кількості незаконних перетинів кордону з Німеччиною в серпні - їх було зафіксовано 14 701, що на 66% більше, ніж у той же період минулого року.

Міністр зазначила, що нові заходи будуть спрямовані на протидію контрабандистам, які сприяли перетину кордону четвертої частини мігрантів, що в'їжджають до Німеччини. Відповідні заходи будуть реалізовані в співпраці з Польщею та Чехією. Чеська поліція вже посилила перевірки на кордоні зі Словаччиною та на автомагістралях, які ведуть до Німеччини. Крім того, Польща також вводить посилений контроль на своєму кордоні зі Словаччиною.

Це рішення було прийнято на доручення міністра внутрішніх справ Польщі Матеуша Моравецького 26 вересня. На польсько-словацькому кордоні будуть проводити строгу перевірку автомобілів і автобусів, якими можуть користуватися мігранти, які не мають права в'їзду до Польщі. У останній час прикордонники зафіксували збільшену кількість осіб, які намагаються потрапити до Німеччини через Польщу, використовуючи так званий «балканський маршрут».

Надмірна міграція у Німеччині

Питання міграції має велике значення в політичній агенді Німеччини, особливо в переддень ряду регіональних виборів, на яких ультраправі партії надіються зміцнити свій вплив, починаючи з виборів у Баварії та Гессені 8 жовтня. Зокрема, муніципалітети закликали збільшити фінансування для ефективного вирішення цієї ситуації. Вони вказують на перенапруженість системи розміщення та надання послуг, що нагадує ситуацію 2015 року, коли Німеччина приймала понад 1 мільйон біженців, які шукали притулку від конфліктів на Близькому Сході. Наприклад, крім збільшення кількості незаконних перетинів кордону, Німеччина також приймала близько 1 мільйона українських біженців упродовж останнього року. Важливо відзначити, що ці особи не враховуються в статистиці запитів на надання притулку, оскільки вони автоматично отримують статус біженця при поданні заяви.

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