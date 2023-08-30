Німеччина скорочує податки на 32 млрд євро, щоб дати поштовх економіці — Finance.ua

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Німеччина скорочує податки на 32 млрд євро, щоб дати поштовх економіці

Світ
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Німеччина скорочує податки на 32 млрд євро, щоб дати поштовх економіці
Німеччина скорочує податки на 32 млрд євро, щоб дати поштовх економіці
Німецька коаліція у вівторок після тижнів суперечок домовилася про скорочення корпоративних податків на загальну суму 32 мільярди євро протягом чотирьох років, щоб стимулювати економіку.
Про це повідомляє агентство Reuters
Німецька економіка перебувала у стагнації у другому кварталі, не демонструючи жодних ознак відновлення після зимової рецесії та зміцнюючи свою позицію однієї з найслабших великих економік світу.
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Відповідно до проєкту, з яким ознайомилося агентство, у перший рік пакет стимулів, скромний у контексті економіки в 4 трильйони доларів, спричинить дефіцит податкових надходжень у 2,6 мільярда євро для федерального уряду, 2,5 мільярда євро для земель і 1,9 мільярда євро для муніципалітетів.
Урядовий документ, з яким ознайомилося агентство, показує, що наступного року субсидії збільшаться майже вдвічі до 67,1 мільярда євро порівняно з 2021 роком. Майже дві третини цих субсидій призначено для фінансування «зеленого» переходу до економіки з меншим вмістом вуглецю.
Новий закон стимулює компанії робити інвестиції, сприятливі для клімату, надасть податкові стимули для досліджень і дозволить компаніям компенсувати збитки.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Українська правда
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