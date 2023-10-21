Німеччина передала Україні більше ніж 200 вантажівок Mercedes-Benz Zetros (Фото) — Finance.ua

Німеччина передала Україні більше ніж 200 вантажівок Mercedes-Benz Zetros (Фото) Сьогодні 05:13 — Технології&Авто

Німеччина передала Україні більше ніж 200 вантажівок Mercedes-Benz Zetros (Фото)

Україна отримала близько 200 вантажівок Mercedes-Benz Zetros в рамках німецької військової допомоги. Про це повідомляє польське видання Defence24

Судячи з опублікованих даних, Україна мала отримати 200 вантажівок Zetros у кількох варіантах, ще 50 мають бути поставлені в найближчі місяці в наступних пакетах допомоги.

Повідомляється, що ці автомобілі добре працюють на складній місцевості, зокрема, завдяки блокуванню диференціала, яка дозволяє ефективніше передавати потужність двигуна на колеса.

Здебільшого Zetros використовуються у МВС для забезпечення цивільного населення необхідними речами у важкодоступних районах або для транспортування вантажів, необхідних для відновлення пошкоджених районів.

Також ці вантажівки використовуються у ЗСУ для перевезення особового складу, провізії та боєприпасів безпосередньо на поле бою, адже мають серйозний рівень бронювання.

Zеtros вважають прямим наступником лінійки легендарних вантажівок Unimog. Вантажівка має два варіанти колісної формули, різні довжини колісної бази та два дизелі - потужністю 326 і 428 к. с, які відповідають нормам Євро-5.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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