Німеччина конфіскувала три танкери «Газпрому» — Finance.ua
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Німеччина конфіскувала три танкери «Газпрому»

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Ілюстративне фото
Ілюстративне фото
Влада Німеччини конфіскувала три танкери колишньої дочірньої компанії «Газпрому» після того, як росія вдвічі знизила постачання газу своєму найбільшому клієнту в Євросоюзі.
Як повідомляє moscowtimes.eu з посиланням на The Telegraph, держвласністю стали СПГ-танкери «Амур» та «Об», зафрахтовані до 2028 року, і Clean Energy, взятий в оренду до 2026 року.
Компанія-власник двох танкерів, американська Dynagas LNG Partners, повідомила, що Федеральне мережеве агентство ФРН взяло їх під контроль «на необмежений період часу».
Німецька влада у квітні ввела процедуру зовнішнього управління в Gazprom Germania GmbH, яка керувала найбільшим у країні підземним газовим сховищем Реден у Нижній Саксонії та володіла роздрібним бізнесом із продажу палива (Wingas).
1 квітня «Газпром» повідомив, що перестав контролювати Gazprom Germania GmbH. Активи були передані Gazprom Export Business Services LLC, власником якої виявилося якесь московське АТ «Палмері», що на 99,9% належить своєму гендиректору Дмитру Цепляву.
Мінекономіки Німеччини визнало угоду недійсною, пославшись на те, що її було здійснено без схвалення регулюючих органів, що порушує закон про зовнішню торгівлю.
«Газпром» відповів припиненням поставок газу, зупинивши на невизначений термін трубопровід «Ямал-Європа» і прикрутивши наполовину вентиль «Північного потоку 1».
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