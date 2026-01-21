0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Німеччина даватиме субсидії на електрокари для населення

Технології&Авто
347
Німеччина даватиме до €6000 на електрокари для населення.
Німеччина даватиме до €6000 на електрокари для населення.
Уряд Німеччини схвалив нові правила державної підтримки придбання електромобілів для приватних осіб. Розмір субсидії залежатиме від типу автомобіля, рівня доходу сім’ї та кількості дітей і становитиме від 1 500 до 6 000 євро.
Про це йдеться в пресрелізі федерального Міністерства навколишнього середовища, захисту природи, ядерної безпеки та захисту прав споживачів.

Мета програми

Очільник міністерства Карстен Шнайдер зазначив, що уряд прагне підтримати клімат, європейську автомобільну промисловість та домогосподарства, які без державної допомоги не можуть дозволити собі електромобіль.
«Після того, як ми зробили електрокари привабливими для службових автомобілів компаній, тепер цілеспрямовано допомагаємо приватним покупцям», — додав Шнайдер.
За його словами, у 2025 році близько 80% нових електромобілів та plug-in-гібридів у Німеччині були європейського виробництва, а в найближчі роки очікується поява нових доступніших моделей німецьких брендів.

Бюджет програми

Програма передбачає загальний бюджет у розмірі 3 млрд євро, яких, за оцінками уряду, вистачить на підтримку купівлі приблизно 800 тис. нових електромобілів у період з 2026 по 2029 роки.
Субсидії поширюються на:
  • нові батарейні електромобілі (повністю електричні);
  • певні моделі plug-in-гібридів;
  • електромобілі з подовженим запасом ходу (range-extender), за умови викидів CO₂ не більше 60 г/км або електричної дальності щонайменше 80 км.
Базова сума підтримки становить 3 000 євро для чистих електромобілів та 1 500 євро для гібридів і моделей range-extender. Для сімей із низьким доходом та дітьми максимальна субсидія може сягати 6 000 євро при купівлі повністю електричного автомобіля.
Однією з ключових умов отримання підтримки є збереження транспортного засобу у власності не менше 36 місяців.
За матеріалами:
Укрінформ
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems